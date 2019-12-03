"Дело куда более серьезное": известный певец заговорил о тяжелом состоянии Заворотнюк

Российский певец Виктор Рыбин рассказал о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием в реабилитационном центре на Рублевке.
Так, в интервью Дни.ру артист, который в прошлом году признался, что они с женой страдали от общего недуга - базально-клеточного рака кожи, рассказал, что состояние Заворотнюк гораздо тяжелее, чем многие могут подумать.
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин
СтарХит
По словам Рыбина, родные актрисы правильно делают, что не раскрывают подробности:
"Там дело куда более серьезное и сложное. Если Настя не появляется на публике, то, видимо, дела обстоят очень тяжело. Нам всем надо всем молиться, чтобы произошло чудо. А родные правильно делают, что скрывают все подробности – это их личное дело. Мы сами не утаивали диагноз только потому, что хотели предупредить людей и попросить не повторять наших ошибок".
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
РБК
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Отмечается, что актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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