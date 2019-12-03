"Дело куда более серьезное": известный певец заговорил о тяжелом состоянии Заворотнюк

Российский певец Виктор Рыбин рассказал о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием в реабилитационном центре на Рублевке.

Так, в интервью Дни.ру артист, который в прошлом году признался, что они с женой страдали от общего недуга - базально-клеточного рака кожи, рассказал, что состояние Заворотнюк гораздо тяжелее, чем многие могут подумать.

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин СтарХит

По словам Рыбина, родные актрисы правильно делают, что не раскрывают подробности:

"Там дело куда более серьезное и сложное. Если Настя не появляется на публике, то, видимо, дела обстоят очень тяжело. Нам всем надо всем молиться, чтобы произошло чудо. А родные правильно делают, что скрывают все подробности – это их личное дело. Мы сами не утаивали диагноз только потому, что хотели предупредить людей и попросить не повторять наших ошибок".

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев РБК

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