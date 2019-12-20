"Делали без наркоза": Успенская рассказала о тайном аборте в 16 лет

Российская певица украинского происхождения Любовь Успенская рассказала о том, как тайно сделала аборт в 16 лет.

Об этом артистка рассказала в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале "В гостях у Гордона" (чтобы посмотреть видео доскролльте до конца страницы).

Любовь Успенская cosmo.ru

Так, по словам Успенской, она не могла ни родить малыша, ни рассказать близким о своей беременности:

"Это был ужас. Во-первых, мне 16 лет. Если бы у меня дома узнали... У меня не те родители были, которые бы меня поняли и помогли. Я бы, конечно, по-другому поступила, если бы такое с моей дочерью случилось. В этом плане я очень понимающий человек".

Любовь Успенская кадр из видео

Певица призналась, что аборт ей делала цыганка:

"Мне надо было избавиться, и мы не могли в больницу пойти, потому что мне 16 лет. И нашли этого врача. Она была еще цыганкой. Она сказала: "Если ты пикнешь — встала, ушла со стола". Мне еще без наркоза делали. И я лежала, губы свои все искусала, но я не пикнула. Она сказала, что еще такой девочки не встречала. И потом я встала еще через два часа и поехала в "Жокей", где работала. В таком состоянии взяла стойку, она 20 кг весила и переставила. И все, началось кровотечение, температура, меня знобило. Я думала, что конец, что никогда не смогу рожать".

Любовь Успенская и Дмитрий Гордон кадр из видео

На вопрос Гордона, жалеет ли Успенская об аборте в 16 лет, певица ответила:

"Нет, не жалею, потому что я бы испортила жизнь родным. Я бы ничего не смогла делать, потому что ребенок — это все, руки связаны. Это была бы трагедия".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Любовь Успенская провела концерты в Украине, в ходе которых призналась в любви стране. Это случилось в конце одного из мероприятий, когда звезда получала цветы на сцене.

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