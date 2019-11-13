Декольте до пупка: звезда "Игры престолов" блеснула формами в откровенном платье

Голливудская актриса и звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк засветила формы в откровенном платье с глубоким декольте.

В смелом наряде актриса появилась на премьере фильма "Рождество для двоих" в Лондоне, в котором исполнила главную роль.

Getty

На красную дорожку Эмилия вышла в длинном черном платье от Prada с очень глубоким декольте. Пикантный вырез сразу приковал к себя взгляды гостей.

Getty

Getty

Getty

Примечательно, что подобные наряды - не редкость для Кларк. Актриса часто появляется на публике в эффектных платьях, которые подчеркивают ее декольте.

Getty

Getty

Getty

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что звезда "Игры престолов", которая исполнила в саге роль Сансы Старк, Софи Тернер сыграла вторую свадьбу. Церемония прошла на юге Франции.

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