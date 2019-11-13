Главная Новости
13 ноября • обновлено в 13:38
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Декольте до пупка: звезда "Игры престолов" блеснула формами в откровенном платье

2.2т
Читать материал на украинском

Голливудская актриса и звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк засветила формы в откровенном платье с глубоким декольте.

В смелом наряде актриса появилась на премьере фильма "Рождество для двоих" в Лондоне, в котором исполнила главную роль.

Декольте до пупка: звезда "Игры престолов" блеснула формами в откровенном платье

Getty

Новости
Новая "Игра престолов": в НВО приняли кардинальное решение

На красную дорожку Эмилия вышла в длинном черном платье от Prada с очень глубоким декольте. Пикантный вырез сразу приковал к себя взгляды гостей.

Декольте до пупка: звезда "Игры престолов" блеснула формами в откровенном платье

Getty

Декольте до пупка: звезда "Игры престолов" блеснула формами в откровенном платье

Getty

Декольте до пупка: звезда "Игры престолов" блеснула формами в откровенном платье

Getty

Примечательно, что подобные наряды - не редкость для Кларк. Актриса часто появляется на публике в эффектных платьях, которые подчеркивают ее декольте.

Декольте до пупка: звезда "Игры престолов" блеснула формами в откровенном платье

Getty

Декольте до пупка: звезда "Игры престолов" блеснула формами в откровенном платье

Getty

Декольте до пупка: звезда "Игры престолов" блеснула формами в откровенном платье

Getty

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что звезда "Игры престолов", которая исполнила в саге роль Сансы Старк, Софи Тернер сыграла вторую свадьбу. Церемония прошла на юге Франции.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
4
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гоша Злой
Гоша Злой
нечего и показывать)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги