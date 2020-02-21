В России устроили истерику из-за концерта Линдеманна

В Новосибирске помощник депутата Роман Котик попросил мэра города Анатолия Локтя отменить концерт солиста группы "Rammstein" Тилля Линдеманна.

Котик обвинил Линдеманна в пропаганде насилия и разврата, пишет Telegram-канал "Борус".

"Новосибирец просит запретить концерт Тилля Линдемана из Rammstein под предлогом, что лидер группы поет себе не пойми что в 75-летний юбилей победы над Германией, а Тилль – немец! Логика примерно как "дед служил в SS, а у внука Mercedes!", - пишет Telegram-канал.

"В преддверии празднования 75-летия Великой Победы, немецкий вокалист планирует организовать очередную оргию в нашем городе. Я конечно не религиозный фанат и не могу назвать себя закоренелым консерватором, но совершенно уверен, что подобного рода мероприятия это глумление над памятью людей воевавших с фашистской Германией", — пишет Котик.

Как ранее писал OBOZREVATEL, скандальный рок-артист, лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн снял порноклип на песню Till the End, в котором приняли участие россиянки. Вскоре в сети обнародовали их страницы в соцсетях, началась травля девушек.

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