"Д*била нужно лечить": сеть разозлило новое видео Панина с дочкой

Одиозный российский актер Алексей Панин шокировал сеть новым видео с участием своей дочки Ани.

На своей странице в Instagram Панин опубликовал видео, на котором он на четвереньках убегает на кухню, а девочка преследует отца с ремнем в руках (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Лишите мою дочь родительских прав", - подписал видео Панин.

Алексей Панин с дочкой Аней СтарХит

В ролике Аня привязывает отца к батерее и кричит: "Цветы мои не ломай, д*бил".

Затем Панин обращается к дочке в конце: "Ты плохо сыграла, бл*ть!"

кадр из видео

кадр из видео

По всей видимости, видео стало продолжением скандального ролика, на котором Панин привязывает дочь к батерее.

кадр из видео

Пользователей возмутил новый ролик:

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2018 года стало известно, что Алексей Панин собрался навсегда уехать из РФ. Это наделало очень много шумихи в прессе, из-за чего ему пришлось пояснить, что всем, кто хочет нормальной жизни для своих детей, нужно бежать из этой страны.

После переезда Панин назвал Россию грязной и гомофобной страной, из-за чего был новый скандал. На него даже написали заявление в Следственый комитет РФ, а пост с критикой в Instagram несколько раз удаляли.

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