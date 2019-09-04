"Даже Тимати не поехал": российские рэперы "опрокинули" Киселева в Крыму

Российские рэперы отказались участвовать в новом фестивале топового российского пропагандиста Дмитрия Киселева в аннексированном Крыму – Rap Koktebel 2019.

По данным издания "Собеседник", мероприятие осталось без хедлайнера, а публику развлекали такие артисты, как Гуф и Кравц, а также малоизвестные рэперы.

Изначально предполагалось, что публику потешат Баста, Оксимирон, Федук, Фейс, но все они проигнорировали Киселева.

К Киселеву на фестиваль не приехали известные рэперы

"Они не смогли привлечь ни одного хедлайнера, который собирает людей, даже Тимати не поехал на этот фестиваль, хотя ему, наверное, и предлагали. Потому что ассоциация себя с фестивалем под руководством телеведущего Киселева в определенном смысле портит им бизнес, их будут обсуждать и осуждать, они больше потеряют, чем приобретут. Музыканты решили не рисковать. Поехали те, кому нечего терять: это герои десятилетней давности вроде Гуфа и Кравца или герои современные, но непопулярные", – прокомментировал музыкальный критик Олег Кармунин.

В частности, рэпер Рома Жиган аргументировал свой отказ тем, что "не выступает на праздниках прокисшей солянки! Но думает, что многие за деньги готовы на многое".

Анонс на сайте фестиваля

Остальные музыканты уклончиво ответили, почему не поехали к Киселеву. А пиар-менеджер Егора Крида осторожно сказала, что у артиста "была занятость на эти дни". Птаха решил не светиться на фестивале, потому что у него были другие выступления в Крыму этим летом "в неполитическом формате".

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в июне стало известно, что Киселев выступил инициатором в проведении фестиваля Rap Koktebel 2019 в аннексированном Крыму. Он пригласил Гуфа, Lil Kate и Кравц, Oxxxymiron, Басту и Тимати. Хотя сам лично Киселев не рассекречивал имена всех артистов, которых позвал, потому что имеет "негативный опыт" в этом вопросе.

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