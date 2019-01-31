МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

Даже не прикрылась: бывшая Леонардо Ди Каприо снялась полностью голой

568Читать материал на украинском

26-летняя датская модель Нина Агдал, ранее возлюбленная голливудского актера и знаменитого холостяка Леонардо Ди Каприо, восхитила фолловеров в Instagram эротическим фото, на котором запечатлена полностью обнаженной.

На личной странице в соцсети Агдал опубликовала снимок с утеса над морем, на котором позировала обнаженной, даже не прикрываясь. Всего за несколько часов пост знаменитости собрал более 20 тыс. лайков.

Помимо лайков, снимок собрал сотни комментариев, в которых пользователи сети принялись оценивать внешность и спортивную фигуру модели.

"Идеальная фигура", "Красотка", "Бог ты мой..." - прокомментировали фотографию подписчики модели.

Новости
''Горячая штучка!'' Бывшая Леонардо Ди Каприо опубликовала голое селфи

Напомним, Нина Агдал стала довольно востребованной моделью за последние несколько лет, особенно популярности девушки поспособствовал ее недолгий роман с Леонардо Ди Каприо.

Сегодня датчанка снимается для таких знаменитых брендов, как Victoria’s Secret, Frederick of Hollywood, Macy и других.

Читайте также на OBOZREVATEL, как исхудавший Леонардо Ди Каприо удивил фанов внешним видом. Как стало известно позже, актер сбросил лишний вес благодаря жесткой диете и изнуряющим занятиям спортом ради роли в фильме культового режиссера.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персона
Нина Агдал
Теги
соцсетиInstagram
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги