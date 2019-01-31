Даже не прикрылась: бывшая Леонардо Ди Каприо снялась полностью голой

26-летняя датская модель Нина Агдал, ранее возлюбленная голливудского актера и знаменитого холостяка Леонардо Ди Каприо, восхитила фолловеров в Instagram эротическим фото, на котором запечатлена полностью обнаженной.

На личной странице в соцсети Агдал опубликовала снимок с утеса над морем, на котором позировала обнаженной, даже не прикрываясь. Всего за несколько часов пост знаменитости собрал более 20 тыс. лайков.

Помимо лайков, снимок собрал сотни комментариев, в которых пользователи сети принялись оценивать внешность и спортивную фигуру модели.

"Идеальная фигура", "Красотка", "Бог ты мой..." - прокомментировали фотографию подписчики модели.

Напомним, Нина Агдал стала довольно востребованной моделью за последние несколько лет, особенно популярности девушки поспособствовал ее недолгий роман с Леонардо Ди Каприо.

Сегодня датчанка снимается для таких знаменитых брендов, как Victoria’s Secret, Frederick of Hollywood, Macy и других.

Читайте также на OBOZREVATEL, как исхудавший Леонардо Ди Каприо удивил фанов внешним видом. Как стало известно позже, актер сбросил лишний вес благодаря жесткой диете и изнуряющим занятиям спортом ради роли в фильме культового режиссера.

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