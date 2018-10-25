"Даже для меня слишком": продюсер Лободы впервые высказалась о ее болезни

Украинский продюсер Нателла Крапивина впервые прокомментировала госпитализацию своей подопечной Светланы Лободы.

Срочная операция певицы стала для Нателлы большим потрясением, об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Я готова принять в жизни многое, но даже для меня это было слишком. Благодарю всех за поддержку, благодарю жизнь за то, что больно, но не фатально. Организм - это машина, и иногда она ломается. Но наш дух не сломлен и скоро мы будем в строю", - написала Крапивина.

Также она отметила, что билеты на концерт, который должен был состоятся 25 октября текущего года, действительны. Посетить грандиозное шоу Лободы поклонники смогут уже в январе.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Москве экстренно госпитализировали популярную украинскую певицу Светлану Лободу. Артистку доставили в больницу с сильными болями в животе.