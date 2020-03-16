Давид Манукян отмечает 27: как жених Бузовой выглядел до встречи с ней

Российский хип-хоп и рэп-исполнитель, блогер Давид Манукян, более известный как DAVA, 16 марта отмечает свой день рождения.

Так, ему исполняется 27 лет. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает узнать, как жених Ольги Бузовой выглядел в юности и что о нем известно (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Давид Манукян (DAVA) MSN.com

Давид Манукян родился 16 марта 1993 года в Новосибирске, Россия. С раннего детства Дава занимался бальными танцами, а в 2011 году он стал победителем первенства России и серебряным призером первенства мира по танцам.

Окончив школу, Давид Манукян поступил в Сибирский университет управления. В 2017 году юноша завел блог в Instagram. По состоянию на март 2020 года количество его подписчиков достигло 10,7 миллиона людей.

Давид Манукян (DAVA) vk.com/dava54

В 2018 году Дава начал профессиональную музыкальную карьеру, записав песни "Внутри", "ХХХ", "BOOM" и сняв на них клипы. "Кислород", "Танцуй как пчела", "Милада", "Дикая любовь", "Скорость", "Инстамодель" также стали популярными.

В 2019 году Давид Манукян выпустил дебютный мини-альбом из пяти треков "Сила притяжения".

В том же году пошли слухи о романе Давы с Ольгой Бузовой. Так, в августе 2019-го Давид Манукян снялся в клипе звезды "Лайкер".

Вскоре в Instagram звезд стали появляться их совместные фотографии и постановочные ролики.

Давид Манукян и Ольга Бузова instagram.com/dava_m

Давид Манукян и Ольга Бузова instagram.com/dava_m

Давид Манукян и Ольга Бузова instagram.com/dava_m

В декабре 2019 года сама Ольга Бузова подтвердила роман. "Я никому об этом не говорила, потому что, возможно, счастье действительно любит тишину. Я не знаю, насколько у меня получится это сохранить, потому что я артист, моя жизнь всегда на виду. Это такой мирок, который я храню и оберегаю. Мы живем вместе. Я пропустила буквы "В" и "Г". И ко мне пришел "План Д". Его зовут Давид", – сказала она в эфире шоу "План Б" Тимуру Батрутдинову.

Предлагаем взглянуть, как Дава выглядел в юности, до встречи с Ольгой Бузовой:

Давид Манукян в юности instagram.com/dava_m

Давид Манукян в юности instagram.com/dava_m

Давид Манукян в юности instagram.com/dava_m

Давид Манукян в юности instagram.com/dava_m

Давид Манукян в юности instagram.com/dava_m

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, кто такой новый парень Ольги Бузовой и c кем она была раньше.

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