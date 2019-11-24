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24 ноября • обновлено в 17:33
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Внезапно умер известный украинский актер: что известно

8.7т
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В воскресенье, 24 ноября, умер известный актер кино, а также Национального театра русской драмы имени Леси Украинки Давид Бабаев.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил коллега Бабаева по цеху Вячеслав Василюк. "Светлая память", – написал он.

Актеру было 77 лет, из них театральной сцене он посвятил около 47-ми.

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Давид Бабаев

Давид Бабаев

rusdram.com.ua

Бабаев – Народный артист Украины (1999), член-корреспондент Национальной академии искусств (2013).

Он родился в 1943 году в Махачкале. В 1969 году окончил Киевское училище эстрадно-циркового искусства, после чего на протяжении трех лет являлся артистом и художественным руководителем эстрадного коллектива Архангельской филармонии.

Давид Бабаев

Давид Бабаев

rusdram.com.ua

В Киевском национальном академическом театре русской драмы мужчина сыграл более 70 ролей.

На счету Бабаева более 40 ролей в кино, например, в фильмах "Убить "Шакала" и "Дорога в ад". В 2011-м он был награжден орденом "За заслуги" II степени.

Самые известные кинокартины, в которых сыграл Давид Бабаев: "Богдан-Зиновий Хмельницкий", "Иллюзия страха", "Улыбка зверя", "Роксолана", "След оборотня", "Сердца трех", "Игра всерьез", "Нос" и многие другие.

Давид Бабаев

Давид Бабаев

rusdram.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в возрасте 78 лет скончался известный украинский кинорежиссер и актер Владимир Горпенко.

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Автор
Богдана Васильченко
Место
Украина
Теги
актер шоу-бизнес смерть фотографии
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