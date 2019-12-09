8 декабря на концерте в Одессе российский музыкант Morgenshtern (Алишер Моргенштерн) назвал день траура по погибшим во время пожара в местном колледже - "е**ной показухой".

Видео на своей странице в Facebook опубликовал украинский моряк побывавший в плену, Андрей Эйдер.

Morgenshtern

"Я считаю, что день траура – это просто показуха, просто ёб*ная показуха. Давайте устроим вместо дня траура – день, бл*дь, крика – сх*я ли пожарных проверок нет в городе?" – сказал музыкант во время концерта.

Пользователи сети негативно отреагировали на высказывания артиста.

"Какой стыд", "Противнее всего, что толпа ему скандирует", "Просто невыносимо видеть в Украине выступления российских оккупантов", "Некоторым людям думать нечем", - пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в США в чикагском аэропорту в воскресенье, 8 декабря, умер известный американский рэпер Juice Wrld (Джаред Энтони Хиггинс). Как выяснилось, причиной смерти стал сердечный приступ.

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