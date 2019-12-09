Главная Новости
9 декабря • обновлено в 11:46
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Давайте устроим день крика!" Рэпер из РФ назвал траур в Украине "е**ной показухой"

2.1т
Читать материал на украинском

8 декабря на концерте в Одессе российский музыкант Morgenshtern (Алишер Моргенштерн) назвал день траура по погибшим во время пожара в местном колледже - "е**ной показухой".

Видео на своей странице в Facebook опубликовал украинский моряк побывавший в плену, Андрей Эйдер.

Morgenshtern

Morgenshtern

Новости
Ротару снова в России: появились новые видео "камбека" украинской певицы
"Я считаю, что день траура – это просто показуха, просто ёб*ная показуха. Давайте устроим вместо дня траура – день, бл*дь, крика – сх*я ли пожарных проверок нет в городе?" – сказал музыкант во время концерта.

Пользователи сети негативно отреагировали на высказывания артиста.

"Какой стыд", "Противнее всего, что толпа ему скандирует", "Просто невыносимо видеть в Украине выступления российских оккупантов", "Некоторым людям думать нечем", - пишут в сети.

"Давайте устроим день крика!" Рэпер из РФ назвал траур в Украине "е**ной показухой"
"Давайте устроим день крика!" Рэпер из РФ назвал траур в Украине "е**ной показухой"
"Давайте устроим день крика!" Рэпер из РФ назвал траур в Украине "е**ной показухой"

Как ранее писал OBOZREVATEL, в США в чикагском аэропорту в воскресенье, 8 декабря, умер известный американский рэпер Juice Wrld (Джаред Энтони Хиггинс). Как выяснилось, причиной смерти стал сердечный приступ.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Автор
Мария Дидык
Место
Украина Одесса
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
32
4
Смешно
1
Интересно
9
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хо Хол
Хо Хол
Логичные вопросы. Почему нет проверок, почему нарушена пожарная безопасность, почему проводка не менялась со времен СССР, почему отапливаются буржуйками и куча других вопросов. Но xoxлы тупые и им проще устроить день траура, чтобы дальше оставить все как есть и спустить на тормозах вместо того чтобы привлечь ответственных и навести порядок.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги