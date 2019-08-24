"Давайте объединяться": зачитавшей рэп на Майдане артистке припомнили скандальные заявления о России

Украинская певица Алина Паш, которая выступила перед президентом Владимиром Зеленским в День Независимости, ранее заявляла, что верит в мир во всем мире, а петь будет там, где нужно.

Ей припомнили скандал вокруг московского фестиваля Bosco Fresh Fest. В мае 2019 года Паш дала объяснение в интервью "Громадському".

"Недопонимание ситуации, и в данном случае я велась на абсолютно такие адекватные внутренние переживания. Меня пригласили на эту землю с одной украинской песней. Я смотрю лайнап, а там Земфира, еще разные такие клевые артисты. А Земфира еще с молодых лет революционная, клевая. Я думаю, боже, я хочу туда идти, выступить с украинской песней. А еще обратиться к тем людям, которые там есть, адекватных. Сказать "эй, у нас там тоже нормальные люди, давайте нормальные с нормальными объединимся". А всю эту дичь, которая есть отдельная, давайте ее искоренять", – говорила Паш.

Алина Паш - День Независимости Кадр из видео

Она добавила, что хотела "толкать большинством" адекватных, образованных людей с добром в сердце. По словам Паш, она верила в мир на всей земле, потому подобное участие в фестивале ее никак не смущало. Тем более, что там платили.

Алина Паш

"Я наивная, потом мне многие написал: Алина, куда ты влезла, люди не поймут сейчас, не лезь туда. И я понимаю, что это вот такая дурацкая ситуация, когда большинство немного недалеких людей берет верх, и очень за это обидно. Потому что это жизнь, это две страны, это куча-куча людей, и их несчастье, перемешанное с агрессией, и куда от того деваться, поэтому да, я тогда еще записывала видео с объяснением, но оно все в ж*пу было. Все эти вот супер патриоты не хотят слышать и слова, потому что у них на аватарке они с калашом", – утверждала тогда певица.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 августа Паш выступила с рэпом на Майдане, однако не всем понравилась такая инициатива в День Независимости. В связи с этим OBOZREVATEL вспомнил, кто она такая, и какие композиции выпускала в последнее время.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся