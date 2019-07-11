"Давай в премьеры": бывший муж Каминской озадачил сеть заявлением о выборах

Бывший муж популярной украинской певицы Славы Каменской, пластический хирург Эдгар Каминский озадачил сеть заявлением о парламентских выборах в Украине.

Соответствующее видео под хэштегом #яйду опубликовано на его странице в Instagram (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Уважаемые избиратели. Я баллотируюсь в депутаты. Моя предвыборная программа – "В кожну хату по імпланту". Голосуйте", – сказал Каминский.

Эдгар Каминских Кадр из видео

В описании к ролику он спросил у фолловеров, есть ли у него шансы на выборах. В комментариях под шуточным роликом, на котором в конце при помощи редактора подрисовали падающие сверху импланты разных размеров, он попросил поставить галочку, если поклонники за "Натуральность".

Некоторые восприняли его слова про баллотирование за чистую монету. На что другая часть фолловеров посмеялась.

Эдгар Каминский instagram.com/edgar_kaminskyi

"Чувство юмора – это замечательная черта мужчины", "Самое смешное, что многие не поняли вашего юмора и воспринимают все в серьез", "Так вот он мой шанс! На один имплант я уже наскребла", "Наконец-то нормальный депутат, голосую", "Нужно попробовать. Депутаты будут все красивые, как на подбор", "И вы туда же", "Можно в премьеры", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, поклонники солистки украинской группы "НеАнгелы" Славы Каминской массово обсуждают ее развод с хирургом Эдгаром, ведь пара долгое время считалась образцовой в мире шоубиза.

Напомним, информация о разводе Славы и Эдгара появилась 5 июня. На сайте суда было зафиксировано, что заседание по поводу расторжения брака запланировано на 12 июня, а документы подавал Эдгар Каминский.

На первое заседание суда пришел только адвокат мужа певицы. Было решено провести следующее заседание 1 июля. Сторона Славы заявила, что хочет решить споры мирным путем. 2 июля стало известно, что супруги окончательно расстались.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!