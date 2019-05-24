"Давай уже топлес": жена Пескова возмутила сеть нарядом в Каннах

Жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка возмутила пользователей сети своим появлением на Каннском кинофестивале. Она пришла на мероприятие в вечернем платье с глубоким вырезом до самой талии.

Пользователи сети оставили под ее фото множество негативных комментариев и отметили, что у нее слишком откровенное платье. Фото Навка разместила на своей странице в Instagram.

Татьяна Навка РБК

"А что вы там делаете? Какое отношение вы имеете к киноискусству?", "На красной дорожке теперь могут все ходить, а раньше туда ступала нога признаного таланта", "В России без высшего образования можно по красным дорожкам бегать и бриллиантами сверкать", "Давайте уже топлес", — пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, бывшая участница российского шоу "Дом-2" модель Виктория Боня в очередной раз посетила Каннский кинофестиваль. На красной дорожке она появилась в красном платье с глубоким декольте, но привлечь внимание фотографов ей так и не удалось.

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