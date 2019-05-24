"Давай уже топлес": жена Пескова возмутила сеть нарядом в Каннах

Жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка возмутила пользователей сети своим появлением на Каннском кинофестивале. Она пришла на мероприятие в вечернем платье с глубоким вырезом до самой талии.
Пользователи сети оставили под ее фото множество негативных комментариев и отметили, что у нее слишком откровенное платье. Фото Навка разместила на своей странице в Instagram.
Татьяна Навка
РБК
Дорогие мои подписчики! 💞 В связи с тем, что у некоторых из вас возникают вопросы о моём появлении на Каннском кинофестивале, повторюсь не в первый раз, каждый год я пишу и говорю, но видимо людям нравится задавать эти вопросы вновь и вновь 🤷♀️ Отвечаю, что я являюсь Амбассадором Ювелирной компании Chopard от России, поэтому я обязана быть/посещать Каннский фестиваль и любые другие мероприятия, которые проводятся в партнёрстве с Chopard. Таким образом, я рекламирую этот бренд, а так же те платья, сумки, разнообразные изделия, которые мне предоставляют различные компании и дизайнеры. 👆 Искренне надеюсь, что после этого поста у вас будет меньше таких вопросов. 😉 #chopard #yaninacouture #ТатьянаНавка #вопросответ #этотожеработа #обратнаясвязь
А могла ли маленькая я представить, что когда-то вот так вот смогу пройти по красной ковровой дорожке Каннского фестиваля?! 🤔😏 А почему бы и не... Да?! 👆 Это потрясающие эмоции и чувства!!! 😁 Особенно, когда вокруг тебя столько выдающихся личностей!!! 😍😍😍 Украшения @chopard и @mercury_russia Make up & hair by @zakirovaliliya Великолепное платье от @yaninacouture 👗💖 #ТатьянаНавка #cannesfilmfestival #краснаяковроваядорожка #chopard #mercuryrussia #девочкитакиедевочки
"А что вы там делаете? Какое отношение вы имеете к киноискусству?", "На красной дорожке теперь могут все ходить, а раньше туда ступала нога признаного таланта", "В России без высшего образования можно по красным дорожкам бегать и бриллиантами сверкать", "Давайте уже топлес", — пишут в сети.
Как ранее писал OBOZREVATEL, бывшая участница российского шоу "Дом-2" модель Виктория Боня в очередной раз посетила Каннский кинофестиваль. На красной дорожке она появилась в красном платье с глубоким декольте, но привлечь внимание фотографов ей так и не удалось.
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