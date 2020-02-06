"Давай, Малютка, давай!" Появилось видео, как Шуров доит корову

В сети появилось видео, на котором украинский музыкант, лидер группы Pianoбой Дмитрий Шуров доит корову в селе Пашкивка.

Забавное видео опубликовали на YouTube. На нем певец приходит в гости к семье в селе и просится подоить корову. При этом он попросил показать, как правильно подходить к животному по кличке Малютка, чтобы его "не обвинили в харассменте".

"Давай,Малютка, давай!!, — приговаривал Шуров в процессе.

"Готовясь к концерту в "Дворце спорта" 8 марта, я задумался над тем, что народ знает, чем я занимаюсь: ходить на концерты, следит в соцсетях и СМИ. А я мало знаю, чем живет и занимается народ. Поэтому, вместо поездки на Бали, я решил провести январский отпуск, работая на настоящих работах, где трудятся тысячи украинцев. В первой серии мне выпала возможность побыть дояром коровы. Не стреляйте в пианиста, он доит, как умеет!, — написал музыкант на своей странице в Facebook.

В сети с юмором отреагировали на это видео. Правда, один из комментаторов отметил, что этого маловато для настоящей работы.

"Человеческая работа от 9-ти до 5-ти" - это надоить пол литра молока? Ну-ну", — написал пользователь под видео.

Певец ответил на комментарий. "А сколько литров надоили вы? Вы забываете о чуде монтажа. Надой был серьезный. Но чтобы показать весь процесс пришлось бы снимать полный метр, а мы питчинг Госкино провтыкали", — написал Шуров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети с восторгом отреагировали на песню из нового альбома Pianoбой "Я можу все".

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