Даше Астафьевой - 34: самые сексуальные фото певицы

4 августа 34 года исполняется украинской певице, актрисе и модели Даше Астафьевой. Артистка прославилась благодаря участию в группе NikitA и фотосессиям для журнала Playboy.

Дарья Астафьева родилась в 1985 году в городе Орджоникидзе Днепропетровской области. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть самые сексуальные фото певицы.

instagram.com/da_astafieva

В апреле 2006 года Астафьева стала "playmate месяца" украинского издания Playboy, а уже в 2007 году выиграла титул "девушки года". Фотосессию Астафьевой для украинского выпуска Playboy перепечатали 15 изданий журнала во всем мире и после того, как фотографии попали в американскую редколлегию в июне 2008 года, ее пригласили на съемки в США.

instagram.com/da_astafieva

instagram.com/da_astafieva

instagram.com/da_astafieva

Астафьевой было предложено участие в конкурсе на юбилейную обложку в честь 55-летия журнала.

С 2008 по 2017 год Астафьева была солисткой группы NikitA.

Сейчас артистка занимается сольной карьерой и постоянно радует своих поклонников откровенными снимками.

instagram.com/da_astafieva

instagram.com/da_astafieva

instagram.com/da_astafieva

instagram.com/da_astafieva

instagram.com/da_astafieva

instagram.com/da_astafieva

instagram.com/da_astafieva

instagram.com/da_astafieva

instagram.com/da_astafieva

instagram.com/da_astafieva

instagram.com/da_astafieva

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Астафьева озадачила поклонниковсценическим костюмом, выполненном в БДСМ-стиле.

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