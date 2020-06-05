"Мы были парой": победительница "Холостяка" рассказала о предательстве Михайлюка

Победительница шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова поделилась своими переживаниями по поводу интимной связи главного героя шоу Макса Михайлюка с другой участницей.

Об этом она рассказала в интервью изданию Факты ICTV.

instagram.com/dasha_ulyanovaa

"Если говорить конкретно об этой ситуации, то я ее воспринимаю не как измену, а как предательство. Потому что в моем представлении мы были парой еще после знакомства с моей семьей. Я говорила ему, что влюблена. Я уже проходила в своей жизни через измену и обнулиться сейчас, сказать: "Окей, забыли, идем дальше” я не могу", — рассказывает Ульянова.

Она также добавила, что сейчас отношений у нее нет, но желающих побороться за ее сердце очень много.

"Отношений нет, а поклонники есть. Поклонников масса, что меня очень радует и вдохновляет", — добавила Даша Ульянова.

instagram.com/dasha_ulyanovaa

Как сообщал OBOZREVATEL, после окончания романтического реалити "Холостяк-10" выяснилось, что главный герой Макс Михайлюк занялся сексом с одной из участниц на проекте, и рассказал об этом своей возлюбленной Даше Ульяновой.

Позже была обнародована скандальная переписка участниц, которая подтверждала этот факт.

Ранее OBOZREVATEL также публиковал подборку из откровенных фото победительницы "Холостяка-10" Даши Ульяновой, которыми она в последнее время делилась на своей странице в Instagram.

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