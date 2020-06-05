Главная Новости
5 июня • обновлено в 19:47
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Даша Ульянова призналась, пытался ли ее вернуть Михайлюк после секс-скандала

2.8т
Читать материал на украинском

Победительница шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова призналась: главный герой Макс Михайлюк не пытался вернуть ее, после того, как на пост-шоу все узнали о его интимной связи с другой участницей.

По словам девушки, сейчас она уже отпустила ситуацию и не ждет от Макса никаких шагов в свою сторону. Об этом девушка заявила в интервью изданию "Факты".

Победительница "Холостяк-10" Даша Ульянова

Победительница "Холостяк-10" Даша Ульянова

Фото: instagram/dasha_ulyanovaa

"Та мне, если честно, это уже не нужно. Я этим переболела, это все уже отлегло", – отметила Даша.

Также Ульянова рассказала, почему до сих пор носить кольцо, которое она получила от Михайлюка в финале.

Даша Ульянова

Даша Ульянова

Фото: instagram/dasha_ulyanovaa

"Это такая память. Я его раньше не носила, а сейчас ношу. Как украшение, а не как талисман. Но это кольцо мне стоило стольких нервов, что сдать в ломбард точно не вариант", – поделилась победительница "Холостяка".

Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку из откровенных фото победительницы "Холостяка-10" Даши Ульяновой, которыми она в последнее время делилась на своей странице в Instagram.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Автор
Кристина Долматова
Место
Украина
Теги
Холостяк-10 шоу-бизнес шоу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
5
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 25 963.

    Вылечились: 11 372. Умерли: 762.

  • В мире заболели более 6,6 млн человек, погибли – 390 тысяч.

  • Киев и семь областей не попали под смягчение карантина с 5 июня.

  • Иран первым в мире сообщил о второй волне коронавируса – число больных достигло нового рекорда.

  • Ученые обнаружили,что люди с высоким давлением чаще умирают от COVID-19.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги