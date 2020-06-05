Победительница шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова призналась: главный герой Макс Михайлюк не пытался вернуть ее, после того, как на пост-шоу все узнали о его интимной связи с другой участницей.

По словам девушки, сейчас она уже отпустила ситуацию и не ждет от Макса никаких шагов в свою сторону. Об этом девушка заявила в интервью изданию "Факты".

Победительница "Холостяк-10" Даша Ульянова Фото: instagram/dasha_ulyanovaa

"Та мне, если честно, это уже не нужно. Я этим переболела, это все уже отлегло", – отметила Даша.

Также Ульянова рассказала, почему до сих пор носить кольцо, которое она получила от Михайлюка в финале.

Даша Ульянова Фото: instagram/dasha_ulyanovaa

"Это такая память. Я его раньше не носила, а сейчас ношу. Как украшение, а не как талисман. Но это кольцо мне стоило стольких нервов, что сдать в ломбард точно не вариант", – поделилась победительница "Холостяка".

Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку из откровенных фото победительницы "Холостяка-10" Даши Ульяновой, которыми она в последнее время делилась на своей странице в Instagram.

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