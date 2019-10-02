В латексе и с плеткой: ведущая "Х-Фактора" снялась в БДСМ-стиле

Украинская актриса и ведущая "X-Фактор" Даша Трегубова отпраздновала 39-ый день рождения на съемочной площадке сериала "Братья по крови" в латексе и с плетью.

Как сообщает "КП в Украине", в ленте, которая выйдет 15 октября на "2+2", она сыграла сексуальную владелицу БДСМ-студии, и уже появились первые соблазнительные снимки.

Уточняется, что героиня Трегубовой – успешная, самоуверенная и сексуальная Надежда Архипова, которая имеет процветающий бизнес. Но очередной сеанс в доме разврата заканчивается убийством клиента, а женщина оказывается главной подозреваемой.

Даша Трегубова в БДСМ-стиле "2+2"

"Это, наверное, один из самых ярких образов, который мне пришлось сыграть за последнее время! Моя героиня – роковая женщина. Все дело в ее необычности и том, как она умело решает не только сексуальные фантазии, но и психологические проблемы, которые связаны с отношениями. Она дает хорошие советы и, кстати, играет не последнюю роль в детективной истории сериала", – поведала она.

Трегубова в БДСМ-стиле "2+2"

Уточняется, что первый съемочный день Даши прошел в реальной БДСМ-студии, где по сюжету работает ее героиня. Отмечала день рождения актриса прямо на площадке.

"Обычно в своем расписании я указываю, что день моего рождения занят. Стараюсь не планировать в эту дату сьемки или рабочие поездки. Но в этот раз забыла это сделать, поэтому встретила свой день рождения в латексе", – добавила Трегубова.

Ранее OBOZREVATEL собрал самые откровенные фотографии Даши Трегубовой, когда стало известно, что она – новая ведущая "Х-Фактора".

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