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Даша Астафьева снялась в сексуальной фотосессии на крыше

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Экс-участница группы NikitA Даша Астафьева приняла участие в фотосессии на крыше.

Черно-белыми снимками она поделилась на своей странице в Instagram. Съемка вышла очень сексуальной и драматичной.

На фото Астафьеву можно увидеть в образе черного ангела. Перья и смелые боди сделали образ звезды откровенным и в то же время чувственным.

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"Скажи мне, кто твоя крыша, и я скажу, сколько в тебе этажей..." – подписала один из кадров знаменитость.

Даша Астафьева

Даша Астафьева

instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева

Даша Астафьева

instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева

Даша Астафьева

instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева

Даша Астафьева

instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева

Даша Астафьева

instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева

Даша Астафьева

instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева

Даша Астафьева

instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева

Даша Астафьева

instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева

Даша Астафьева

instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева

Даша Астафьева

instagram.com/da_astafieva

Напомним, ранее OBOZREVATEL самые сексуальные фото Даши Астафьевой в честь ее 34-летия. Артистка прославилась благодаря участию в группе NikitA и фотосессиям для журнала Playboy.

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Персона
Даша Астафьева
Место
Украина
Теги
Instagram звезды
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