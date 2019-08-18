Даша Астафьева снялась в сексуальной фотосессии на крыше

Экс-участница группы NikitA Даша Астафьева приняла участие в фотосессии на крыше.
Черно-белыми снимками она поделилась на своей странице в Instagram. Съемка вышла очень сексуальной и драматичной.
На фото Астафьеву можно увидеть в образе черного ангела. Перья и смелые боди сделали образ звезды откровенным и в то же время чувственным.
"Скажи мне, кто твоя крыша, и я скажу, сколько в тебе этажей..." – подписала один из кадров знаменитость.
Даша Астафьева
instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева
instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева
instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева
instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева
instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева
instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева
instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева
instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева
instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева
instagram.com/da_astafieva
Напомним, ранее OBOZREVATEL самые сексуальные фото Даши Астафьевой в честь ее 34-летия. Артистка прославилась благодаря участию в группе NikitA и фотосессиям для журнала Playboy.
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