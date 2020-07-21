Даша Астафьева похвасталась стройной фигурой в купальнике

Украинская модель и певица, экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева поделилась с поклонниками снимками в купальнике, на которых показала стройную фигуру.

Соответствующие фото 34-летняя звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На них она продемонстрировала купальник черного цвета с белыми рюшами. Для образа женщина подобрала туфли на каблуках, которые сделали ее ноги визуально длиннее (фото смотрите ниже).

"Девочки, знайте, если человек фотографирует вас сам дольше десяти секунд, у вас все серьезно", – пошутила Астафьева.

Астафьева похвасталась фигурой в купальнике Instagram @da_astafieva

Астафьева похвасталась фигурой в купальнике Instagram @da_astafieva

Поклонники засыпали звезду комплиментами, отметив, что она "очень красивая и горячая".

скриншот комментариев Instagram @da_astafieva

скриншот комментариев Instagram @da_astafieva

скриншот комментариев Instagram @da_astafieva

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Даша Астафьева поделилась с поклонниками пикантным фото. На нем она позировала в эффектном боди, которое отлично подчеркнуло ее пышную грудь.