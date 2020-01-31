Дарья Петрожицкая трагично лишилась отца

Отец молодой украинской актрисы Дарьи Петрожицкой Сергей Гончар трагически скончался в возрасте 43 лет.

Это случилось в 2007 году, когда девушке было всего 15 лет.

Отмечается, что Дарья родилась в 1991 году в семье Елены и Сергея Гончар в Чернигове, у нее есть младшая сестра Анастасия, и одна из татуировок — это буквы SEA, что расшифруются как первые буквы имен любимых членов семьи.

Жили они небогато, но родители старались дать дочерям как можно больше.

Сергей Гончар работал в Черниговском облмуздрамтеатре и был идейным человеком, в частности, голодал в знак протеста против новой администрации. Его жена была там же балериной.

Дарья и Елена Гончар

Из-за переживаний вскоре он умер, - данные разных СМИ отличаются в причинах, был это инфаркт или инсульт.

Сергей Гончар

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