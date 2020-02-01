Дарья Петрожицкая призналась, на кого равняется

Молодая украинская актриса Дарья Петрожицкая, которая активно делает еще и вокальную карьеру, сравнивает себя с популярной австралийской коллегой Марго Робби.

Об этом она призналась в сториз на своей странице в Instagram.

Отмечается, что украинка опубликовала коллаж из фотографий себя и Марго.

"Мое любимое сравнение", - прокомментировала Дарья его и спросила у поклонников, действительно ли они похожи.

Можете сами сравнить схожесть между двумя актрисами.

Украинке 28 лет, ее рост составляет 171 сантиметр, а вес - около 53 килограммов. Она давно играет в кино, но стала популярной только после роли в сериале "Папик" от "Квартала 95".

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Смотрите, какие фото Петрожицкая публикует в Instagram:

Марго на год старше, ей 29 лет, и при росте в 168 сантиметров она весит 54 килограмма. Так, параметры фигуры у актрис примерно одинаковы.

За плечами у Марго Робби уже десятки ролей, наиболее известные из которых это "Волк с Уолл-стрит", "Отряд самоубийц", "Однажды в... Голливуде".

Смотрите и некоторые ее фото:

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