Главная Новости
14 апреля • обновлено в 02:13
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Дарья Мельникова показала пикантное фото без одежды

491
Читать материал на украинском

Российская актриса Дарья Мельникова, известная ролью в сериале "Папины дочки", показала фанатам пикантное фото.

Снимок артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram. На нем она позировала обнаженной, прикрыв тело одеялом.

Дарья Мельникова

Дарья Мельникова

instagram.com/melnikovadsh

"Просто очень красивая девушка!", "Красота и нежность", "Красивая и настоящая", "Прекрасная", - комментируют фото в сети.

Звезда "Папиных дочек" показала пикантное фото без одежды
Звезда "Папиных дочек" показала пикантное фото без одежды
Звезда "Папиных дочек" показала пикантное фото без одежды
Звезда "Папиных дочек" показала пикантное фото без одежды

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно российская актриса Катя Старшова, известная ролью Пуговки в "Папиных дочках", восхитила сеть пикантным фото в красном платье с глубоким декольте.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги