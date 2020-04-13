Дарья Мельникова показала пикантное фото без одежды

Российская актриса Дарья Мельникова, известная ролью в сериале "Папины дочки", показала фанатам пикантное фото.

Снимок артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram. На нем она позировала обнаженной, прикрыв тело одеялом.

Дарья Мельникова instagram.com/melnikovadsh

"Просто очень красивая девушка!", "Красота и нежность", "Красивая и настоящая", "Прекрасная", - комментируют фото в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно российская актриса Катя Старшова, известная ролью Пуговки в "Папиных дочках", восхитила сеть пикантным фото в красном платье с глубоким декольте.

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