Дарья Донцова в тяжелом состоянии из-за коронавируса: она готовилась к смерти и молилась

Российская писательница Дарья Донцова, которую ранее госпитализировали с коронавирусом, заявила о значительном ухудшении состояния здоровья. Артистка отметила, что ее состояние оценили, как "тяжелое", а сама она "готовилась к смерти".

Так, утром 3 ноября Донцовой стало плохо – у нее зашкаливали давление и пульс. Об этом она написала на личной странице в Instagram. По словам писательницы, нормализовать ее состояние помогла молитва.

"Сегодня случилось чудо. Около пяти утра мне стало плохо. Приходит медсестра, меряет давление, а оно очень-очень высокое. Она побежала за врачом, а я лежу и думаю: ну вот, наверное, я и уйду. Я стала читать Псалтырь и тут как будто внутри моего организма свет выключили или включили. Трудно объяснить. Пришел доктор, померял давление и пульс, а они нормальные… Вот такое чудо со мной случилось", – рассказала Донцова.

Донцова госпитализирована с коронавирусом. Instagram Дарьи Донцовой

Как отмечено в сообщении, учитывая возраст Донцовой и онкозаболевание в анамнезе, врачи продолжают расценивать состояние знаменитой пациентки, как тяжелое.

О заболевании писательницы коронавирусом стало известно 2 ноября. Донцова из больницы записала видеообращение. На ролике было видно, что женщина находится под капельницей, но утверждала, что чувствует себя хорошо и даже продолжает работать на больничной койке.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно стало известно о новых случаях заболевания COVID-19 среди российских звезд. Так, среди них – певица Земфира, а также вокалист группы "Би-2" Егор Бортников (Лева). Кроме того, из-за коронавируса был экстренно госпитализирован 75-летний известный юморист Евгений Петросян.