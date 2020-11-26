Дантес заинтриговал дуэтом с Дорофеевой: певец описал совместную песню

Украинский певец и супруг Нади Дорофеевой Владимир Дантес заявил, что может спеть дуэтом со своей женой.

Точной даты записи песни нет. По словам артиста, "дуэт, наверное, будет когда-то". Об этом он сообщил в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Дантес отметил, что пока предложений никаких не было. Звездная пара предпочитает отделять личную жизнь от работы.

"Нам так классно не смешивать работу с личной жизнью. Мы везде и так вместе. Мы очень публичные, и еще петь вместе – мне кажется, это будет самая сладкая песня в мире, а я не хочу, чтобы ваши попы слиплись", – сказал певец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский певец и телеведущий Владимир Дантес в ироничной форме рассказал о своем методе освобождения от негатива.