Дантес видел? Дорофеева выставила грудь в откровенном топе

Украинская певица Надя Дорофеева показала грудь в откровенном топе. Так, она опубликовала короткое видео в своих Instagram-Stories, где весело крутит головой, прикрывая лицо волосами.

Кроме того, она заинтриговала своих поклонников тем, что приняла участия в новом проекте, но не назвала его.

instagram.com/nadyadorofeeva

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофеева, внезапно изменившая образ, призналась поклонникам, что эксперименты с внешностью заставили ее лечиться.

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