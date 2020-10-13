Дантес сделал откровенное признание об изменах. Видео

Украинский певец и телеведущий Владимир Дантес признался, что не раз изменял в прошлых отношениях. Артист отметил, что из-за популярности ему "сорвало башню" и казалось, что он всем нужен.

Однако, как отметил 32-летний артист, сейчас он повзрослел и остается верным своей жене Надежде Дорофеевой. Такими подробностями Дантес поделился в эфире программы "Ж F*CKTOR", которая выходит на YouTube (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"У меня измены отсутствуют на данном этапе жизни. В предыдущих отношениях были и я это говорил не раз... Это зависит от разного этапа твоей жизни. Я лишился девственности в 20 лет. Через какое-то время я стал популярным. Я был тогда в каких-то отношениях, но у меня сорвало башню. Мне казалось тогда, что я всем нужен, все хотят меня. Я поступал тогда как свинья. Я занимался бл*дством. Мне наверное чего-то не хватало", – заявил он.

Владимир Дантес скриншот с видео

Дантес также отметил, что у него не было чувства вины из-за неверности своей второй половинке.

"Причем помню, что я не испытывал чувство стыда. Было вообще пох*р. Я очень несерьезно относился к отношениям. Говорил одно, а делал – другое", – подытожил артист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский певец и телеведущий Владимир Дантес признался, из-за чего ссорится с женой Надей Дорофеевой. А также ответил на вопрос о пополнении в семье.