Дантес рассказал о конфузе с поклонником в туалете и рассмешил сеть

Ольга Веркалец Люди 21:25, 27.08.2020

Известный украинский певец Владимир Дантес (настоящая фамилия Гудков) поделился с поклонниками курьезной историей о том, как встретился с поклонником в туалете.

Как рассказал артист на своей странице в Instagram, однажды он зашел в туалет, где было только два писсуара и кабинки. Он подошел к одной из раковин, и через некоторое время к нему заговорил незнакомец.

Оказалось, что парень – фанат Дантеса. Он воспользовался возможностью и в непривычной обстановке пожелал певцу продолжать творить.

Дантес рассказал о курьезе во время встречи с поклонником
Instagram Владимира Дантеса

"Желаю каждому на пути встретить человека, который готов мотивировать вас даже в необычных местах", – отметил Дантес.

Курьезная история, которая случилась с певцом, вызвала смех у пользователей соцсети. Некоторые поклонники также отметили, что это "оригинальный способ сказать комплимент".

"Странно, что еще фото не попросил", "Да что вы знаете о неловкости", "Ну все бывает в первый раз", – написали в комментариях.

Поклонников рассмешила история Дантеса
Instagram Владимира Дантеса
Курьезная ситуация, которая случилась с Дантесом, рассмешила сеть
Instagram Владимира Дантеса

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дантес опубликовал фотографию своей жены и певицы Нади Дорофеевой, на которой она позирует в купальнике. В кадре знаменитость демонстрирует роскошные формы, в частности ягодицы.

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