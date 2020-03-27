Дантес признался, чем его раздражает Дорофеева

Украинский певец Владимир Дантес признался, что его раздражает, что его жена, певица Надя Дорофеева, не готовит дома.

Об этом артист рассказал в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина".

Владимир Дантес и Надя Дорофеева Instagram @vladimirdantes

По словам Дантеса, иногда он упрекает Дорофееву тем, что она не готовит ему завтрак.

"Иногда бывает, что начинаю ворчать: "Могла бы чего приготовить". Я хочу завтрак, вот, например, у ребят, им готовит Маша, ты мне не готовишь. Что это такое? Должна знать баба свое место на кухне. И сам иду, спускаюсь на кухню, спокойно готовлю себе и ей поесть", –рассказал певец, добавив, что несмотря ни на что, он очень любит свою жену.

Владимир Дантес и Надя Дорофеева Instagram @vladimirdantes

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофеева взбудоражила поклонников фотографией, на которой позировала в черном белье, дополнив образ курткой.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.