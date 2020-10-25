Дантес потроллил участников шоу "Холостячка"
Украинский певец и телеведущий Владимир Дантес потроллил участников реалити "Холостячка".
В Instagram-stories знаменитость высмеял претендентов, которые пришли покорять сердце актрисы Ксении Мишиной.
"Ну что ж, пацаны, насыпьте испанского стыда", – прокомментировал артист участников шоу.
Во время просмотра "Холостячки" Дантес взорвался хохотом, когда увидел в числе претендентов участников юмористического шоу – Андрея Рыбака и Александра Эллерта.
"Тут и лигосмешники подъехали", – отметил Владимир.
В stories Дантес назвал юриста и владельца ресторана Евгения "холостяком на миллиард".
"Ой ты ж Боже мой, кто у нас тут такой богатый", – высмеял участника звезда.
Также рассмешили Дантеса и истории участников в "Холостячке". Звезда отметил душещипательный рассказ мужчины о попытке стать донором для бездетных женщин. Кроме того, артист высмеял участника, который вместо свидания хотел отправиться с Мишиной записывать мотивационное видео.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Харламов публично высмеял разрыв с Асмус.