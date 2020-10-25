Дантес потроллил участников шоу "Холостячка"

Украинский певец и телеведущий Владимир Дантес потроллил участников реалити "Холостячка".

В Instagram-stories знаменитость высмеял претендентов, которые пришли покорять сердце актрисы Ксении Мишиной.

"Ну что ж, пацаны, насыпьте испанского стыда", – прокомментировал артист участников шоу.

Во время просмотра "Холостячки" Дантес взорвался хохотом, когда увидел в числе претендентов участников юмористического шоу – Андрея Рыбака и Александра Эллерта.

"Тут и лигосмешники подъехали", – отметил Владимир.

В stories Дантес назвал юриста и владельца ресторана Евгения "холостяком на миллиард".

"Ой ты ж Боже мой, кто у нас тут такой богатый", – высмеял участника звезда.

Также рассмешили Дантеса и истории участников в "Холостячке". Звезда отметил душещипательный рассказ мужчины о попытке стать донором для бездетных женщин. Кроме того, артист высмеял участника, который вместо свидания хотел отправиться с Мишиной записывать мотивационное видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Харламов публично высмеял разрыв с Асмус.