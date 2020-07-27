Дантес поразил сеть сходством с мамой. Фото

Известный украинский певец Владимир Дантес (настоящая фамилия Гудков) поразил сеть поразительной внешней схожестью с матерью.

Так, соответствующий снимок знаменитость опубликовал на личной странице в Instagram по случаю дня рождения родного человека. На черно-белой фотографии мать Дантеса появилась юной в вязаной белой кофточке (фото смотрите ниже).

"Моя мама ненавидит фотографироваться. Недавно я попросил прислать какую-то фотографию из последних. Как вы понимаете, мама у меня с юмором. Вот эту прислала. Маман, обожаю сильно. Спасибо за юмор и все классное, что есть во мне от тебя. То, что не от тебя..за это тоже спасибо. С днем рождения", – поздравил маму Дантес.

Дантес поздравил маму с днем рождения Instagram @vladimirdantes

Многим пользователям сети показалось, что певец очень похож на свою мать. В комментариях под фото фоловеры указали на их внешнее сходство.

"Очень похож на маму", "Как две капли воды, Вова. Особенно напомнило именно ту внешность, когда ты был еще на "Фабрике звезд", "Владимир, вы очень похожи на маму, такие же глаза", – написали в комментариях.

скриншот комментариев Instagram @vladimirdantes

скриншот комментариев Instagram @vladimirdantes

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дантес опубликовал фотографию своей жены и певицы Нади Дорофеевой, на которой она позирует в купальнике. В кадре знаменитость демонстрирует роскошные формы, в частности ягодицы.