Дантес попал в неловкую ситуацию на мосту Патона в Киеве
Украинский певец и телеведущий Владимир Дантес попал в неловкую ситуацию, которая произошла на мосту Патона в Киеве.
В Instagram-stories звезда рассказал, что по пути на съемки с его автомобилем произошел казус.
Как оказалось, артист пробил колесо в машине и даже не заметил этого.
"Хлопок и характерный шикарный звук трэша", – описал звезда случившуюся с ним неприятность.
По словам Дантеса, он даже не понял, что произошло, и поехал дальше, поэтому "сжевал" резину.
В результате с резиной пришлось попрощаться, но Дантес, как комик, отнесся к этому с юмором. Поскольку равно нужно "переобуваться" на зиму.
Решить ситуацию музыкант смог с помощью мастера, который приехал и заменил ему колесо.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дантес рассказал о конфузе с поклонником в туалете и рассмешил сеть.