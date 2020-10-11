Дантес попал в неловкую ситуацию на мосту Патона в Киеве.

Украинский певец и телеведущий Владимир Дантес попал в неловкую ситуацию, которая произошла на мосту Патона в Киеве.

В Instagram-stories звезда рассказал, что по пути на съемки с его автомобилем произошел казус.

Как оказалось, артист пробил колесо в машине и даже не заметил этого.

"Хлопок и характерный шикарный звук трэша", – описал звезда случившуюся с ним неприятность.

По словам Дантеса, он даже не понял, что произошло, и поехал дальше, поэтому "сжевал" резину.

В результате с резиной пришлось попрощаться, но Дантес, как комик, отнесся к этому с юмором. Поскольку равно нужно "переобуваться" на зиму.

Решить ситуацию музыкант смог с помощью мастера, который приехал и заменил ему колесо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дантес рассказал о конфузе с поклонником в туалете и рассмешил сеть.