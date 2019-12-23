"Все время ее соблазняю!" Дантес откровенно рассказал о сексе с Дорофеевой

Украинский артист Владимир Дантес рассказал о сексуальной жизни со своей женой, солисткой группы "Время и Стекло" Надей Дорофеевой.

Так, в интервью с Машей Ефросининой "Экзамен" Владимир поделился — когда оба отдохнувшие, они с женой любят экспериментировать (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Владимир Дантес и Надя Дорофеева Фото: instagram/vladimirdantes

"Я все время ее соблазняю. Это вечная игра. Это же классно, когда ты начинаешь играть в то, что она недотрога. А потом ты еще начинаешь смеяться с этого. Это самое кайфовое", — рассказал Дантес.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес Фото: instagram/vladimirdantes

Также Владимир добавил, что не трогает жену, если она уставшая. Он старается почувствовать, готова она ему отвечать или нет. Если нет — артист никогда не ставит свое желание превыше всего.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес Фото: instagram/vladimirdantes

"Не надо ее трогать. Она же человек. Иначе это будет изнасилование какое-то. Ты же чувствуешь по состоянию, готова ли она сейчас тебе отвечать. Если ты видишь какой-то мимолетный дискомфорт, то не надо продолжать. Нужно прислушиваться к партнеру... Мое желание не должно быть выше ее усталости. Разве что ты можешь сделать ей приятно и тоже получить от этого удовольствие, так можно, и не факт, что надо продолжать", — отметил Дантес.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Дантес ошарашил поклонников женственным образом. Он снялся в неожиданном амплуа для украинского глянца Pink.

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