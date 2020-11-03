Дантес – об избавлении от негатива: закрыться в туалете и всех обос**ть

Украинский певец и телеведущий Владимир Дантес в ироничной форме рассказал о своем методе освобождения от негатива.

Так, по словам знаменитости, он заключается в том, чтобы "прийти домой, закрыться в туалете и мысленно всех обос**ть. А потом спокойно встать, умыться и вернуться туда, где многое нельзя. Такими подробностями Дантес поделился на личной странице в Instagram.

Дантес рассказал о методе освобождения от негатива Instagram Владимира Дантеса

"Нельзя утром встать раньше своего любимого человека и тихо смыть воду, нельзя не верить в приметы, потому что стоит только черной кошке пройти перед тобой и ты, как дурак, стоишь и ждешь пока кто-то пройдет. Или набираешься храбрости и переходишь сам, используя защитное заклятье – плюнуть три раза через плечо. Нельзя выражать свое мнение, потому что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Много чего нельзя! Но можно прийти домой, закрыться в туалете и мысленно всех обос**ть, победить во всех спорах, сделать все, что ты хочешь. Потом спокойненько встать, умыться и вернуться туда, где многое нельзя. Ну, это мой метод освобождения от негатива" – рассказал Владимир.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский певец Владимир Дантес поделился курьезной историей о том, как встретился с поклонником в туалете.