Данилко о "своей роскошной квартире" в центре Киева: ужасная, безвкусная и находится в аресте

Украинский музыкант и продюсер Андрей Данилко опроверг информацию о своей элитной недвижимости в Киеве, котора ранее распространилась в сети.

Так, по словам Данилко, у него нет и никогда не было трехуровневых апартаментов с 12 комнатами, а также загородного особняка, фото которого публиковались в СМИ. Об этом он рассказал изданию "KP.UA".

Также были показаны снимки якобы квартиры музыканта в высотном доме на Крещатике. Данилко подчеркнул, что он действительно проживает по адресу Крещатик, 25, однако ему принадлежит другая квартира, которую он никому из посторонних не показывал.

Дом, в котором живет Андрей Данилко. Википедия

По словам артиста, в сети распространили фейк, а само жилье, которое показали публике – безвкусное и ужасное. К тому же, квартира, вероятно, находится под арестом.

"Если уж кому-то так хочется что-то придумать, хотя бы со вкусом подбирали! Неужели думают, что я такое могу себе купить? Ужасный и безвкусный вид. И особняк какой-то ужасный. Я прекрасно знаю квартиру, о которой написано. Это третий этаж, не буду говорить, на каком живу я. И эта квартира, по-моему, в аресте", – высказался Данилко.

Он также возмутился, что ему приписывают роскошную жизнь "на широкую ногу", хотя, как утверждает артист, живет он довольно скромно.

"А еще же пишут, что Сердючка шикует, жирует... Я абсолютно скромно живу по своим меркам. Тем более, у меня никто не бывает. Только Инка, (актриса, мама Верки Сердючки Инна Белоконь, – Ред.) вот сегодня, кстати, приехала, и домработница, которая убирает. Это не мои истории о закулисной жизни. Я могу поделиться каким-то личными фотографиями, если есть какой-то повод. Но показывать квартиру, где ты спишь, рассказывать, какая у тебя плитка, дверь, мне кажется, это по крайней мере нескромно", – подытожил Данилко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский хореограф и судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма показал свой загородный особняк под Киевом, в котором живет вместе с женой Лилией и сыном Леоном.