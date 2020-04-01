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1 апреля • обновлено в 22:03
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Дана Борисова заподозрила у себя коронавирус: контактировала с Лещенко

2.2т
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Российская телеведущая Дана Борисова заявила, что могла заразиться коронавирусом от певца Льва Лещенко.

Так, по словам звезды, она недавно контактировала с артистом, у которого ранее подтвердили COVID-19. Борисова отметила, что после этого стала плохо себя чувствовать. Об этом телеведущая сообщила в личных Instagram-сторис (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Дана Борисова

Дана Борисова

Фото: instagram/danaborisova_official

"У меня появились симптомы коронавируса. Вчера начался сухой лающий кашель. Неделю назад контактировала со Львом Лещенко. То есть данные у меня для коронавируса есть все", – сказала Борисова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дана Борисова призналась, что соглашалась на интим с мужчинами ради денег.

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Автор
Кристина Долматова
Тема
Коронавирус
Персона
Дана Борисова
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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Перемога скоро
Перемога скоро
Грета Тумберг первая придумала короновирусом заболеть. Каким надо быть зашкварником, чтобы воровать идеи у девочки-аутиста?! :)))
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