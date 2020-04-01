Российская телеведущая Дана Борисова заявила, что могла заразиться коронавирусом от певца Льва Лещенко.

Так, по словам звезды, она недавно контактировала с артистом, у которого ранее подтвердили COVID-19. Борисова отметила, что после этого стала плохо себя чувствовать. Об этом телеведущая сообщила в личных Instagram-сторис (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Дана Борисова Фото: instagram/danaborisova_official

"У меня появились симптомы коронавируса. Вчера начался сухой лающий кашель. Неделю назад контактировала со Львом Лещенко. То есть данные у меня для коронавируса есть все", – сказала Борисова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дана Борисова призналась, что соглашалась на интим с мужчинами ради денег.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.