"Дам Шерон Стоун": Собчак раздвинула ноги на росТВ

Телеведущая Ксения Собчак повторила знаменитую сцену из фильма "Основной инстинкт" с Шерон Стоун. Так, в эфире одного из российских телеканалов она сидя в кресле раздвинула ноги, чем вызвала ажиотаж в студии.

Ролик разместили на официальном Youtube-канале "ТНТ 4". (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Скриншот из видео

Скриншот из видео

"На счет 23:00 ты погорячился, если я начну свои вот эти сорочки, делать вот так, то может и после 00:00 вас выпустят. Пока немножко дам Шерон Стоун, а там посмотрим", - прокомментировала свои действия Собчак.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ксения Собчак выругалась в прямом эфире на российском телевидении из-за комика и мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина.

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