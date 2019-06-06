Дали заднюю? Скандал вокруг блогера BadComedian получил яркое продолжение

Российская кинокомпания Kinodanz, которая подала в суд на популярного видеоблогера Евгения Баженова (BadComedian), готова обсудить возможность мирового соглашения.

Об этом в комментарии "Коммерсанту" заявил продюсер компании Евгений Мелентьев, не раскрыв условий.

Скандал вокруг BadComedian

"В обзоре видеоблогера в целом раскрывалась практически вся сюжетная линия фильма, что ведет к падению продаж фильма на легальных ресурсах", — пожаловался продюсер, рассказав, что якобы несколько иностранных дистрибуторов изменили условия контрактов.

Скандал вокруг Баженова также вызвал ажиотаж среди известных блогеров, журналистов и даже режиссеров, которых он критиковал. Они массово встали "горой" за Евгения. Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что хотела помочь блогеру, но он отказался. По словам журналистки, она связалась с представителями Kinodanz и почти уговорила их отозвать иск. В замен они просили возможность публично пояснить свою позицию. Позже она позвонила Баженову, но он отказался идти на переговоры.

"Евгений Баженов отвечает, мол, ну спасибо за твою поддержку, но мой ответ — нет. Мы типа пытались с ними выйти на связь, у нас это не получилось, у них есть наши контакты, теперь только через юристов", — рассказала Собчак, заявив, что не понимает эту ситуацию, и выступает за свободу слова в Рунете.

На защиту Баженова также встал Иван Ургант, высмеяв в своей программе продукцию Kinodanz, которая ни разу не отличилась успехом в прокате.

"Евгений Баженов должен собрать где-то миллион рублей. То есть сделать то, чего не удалось сделать ни одному фильму компании Kinodanz", — посмеялся Ургант.

Журналист Юрий Дудь заявил, что абсолютно не имеет значение, как они с Баженовым относятся друг к другу. "Мы все должны иметь право высказывать свое мнение. Особенно когда критикуем то, что снято за наши деньги", – отметил он.

"Неважно, как мы друг к другу относимся. Мы все должны иметь право высказывать свое мнение. Особенно когда критикуем то, что снято за наши деньги" https://t.co/UDPORrZ8Da — Юрий Дудь (@yurydud) 3 червня 2019 р.

Среди заступников также внезапно оказался режиссер Федор Бондарчук, чьи творения неоднократно критиковал Евгений.

"Можно как угодно относиться к Жене Баженову – я, например, смотрю все его выпуски и, конечно, смотрел разбор моего фильма "Притяжение", – можно принимать критику или не принимать ее, порой она может показаться необъективной, резкой или грубой, но именно она является неотъемлемой частью здоровой киноиндустрии. Это новая российская блогосфера, новая российская кинокритика", – заявил он.

Также Баженова поддержал режиссер Сарик Андреасян, несмотря на то, что кинокритик неоднократно разбирал его фильмы.

"Возможно, это странно от меня услышать, но я считаю, что этот парень талантлив, и то, что он делает – это тоже творчество. Я бы призвал всех научиться самоиронии. Поэтому давайте оставим парня в покое и будем делать свою работу хорошо. Давайте снимать хорошие фильмы, чтобы у него не было шансов", – призвал он.

Также Женю BadComedian поддержали: Тина Канделаки, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко, блогер Камикадзе, Данил Поперечный и другие.

У Жеки траблы. Советую поучаствовать в максимальном распространении!https://t.co/4WfFy1tnP9 — Данила Поперечный (@Spoontamer) 3 червня 2019 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, Kinodanz подала в суд на Баженова в начале 2019 года из-за обзора фильма "За гранью реальности". Он якобы нарушил авторские права и испортил им репутацию. В итоге с Баженова потребовали удалить видео и заплатить миллион рублей.

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