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Дали заднюю? Скандал вокруг блогера BadComedian получил яркое продолжение

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Российская кинокомпания Kinodanz, которая подала в суд на популярного видеоблогера Евгения Баженова (BadComedian), готова обсудить возможность мирового соглашения.

Об этом в комментарии "Коммерсанту" заявил продюсер компании Евгений Мелентьев, не раскрыв условий.

Скандал вокруг BadComedian

Скандал вокруг BadComedian

"В обзоре видеоблогера в целом раскрывалась практически вся сюжетная линия фильма, что ведет к падению продаж фильма на легальных ресурсах", — пожаловался продюсер, рассказав, что якобы несколько иностранных дистрибуторов изменили условия контрактов.

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Скандал вокруг Баженова также вызвал ажиотаж среди известных блогеров, журналистов и даже режиссеров, которых он критиковал. Они массово встали "горой" за Евгения. Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что хотела помочь блогеру, но он отказался. По словам журналистки, она связалась с представителями Kinodanz и почти уговорила их отозвать иск. В замен они просили возможность публично пояснить свою позицию. Позже она позвонила Баженову, но он отказался идти на переговоры.

"Евгений Баженов отвечает, мол, ну спасибо за твою поддержку, но мой ответ — нет. Мы типа пытались с ними выйти на связь, у нас это не получилось, у них есть наши контакты, теперь только через юристов", — рассказала Собчак, заявив, что не понимает эту ситуацию, и выступает за свободу слова в Рунете.

На защиту Баженова также встал Иван Ургант, высмеяв в своей программе продукцию Kinodanz, которая ни разу не отличилась успехом в прокате.

"Евгений Баженов должен собрать где-то миллион рублей. То есть сделать то, чего не удалось сделать ни одному фильму компании Kinodanz", — посмеялся Ургант.

Журналист Юрий Дудь заявил, что абсолютно не имеет значение, как они с Баженовым относятся друг к другу. "Мы все должны иметь право высказывать свое мнение. Особенно когда критикуем то, что снято за наши деньги", – отметил он.

Среди заступников также внезапно оказался режиссер Федор Бондарчук, чьи творения неоднократно критиковал Евгений.

"Можно как угодно относиться к Жене Баженову – я, например, смотрю все его выпуски и, конечно, смотрел разбор моего фильма "Притяжение", – можно принимать критику или не принимать ее, порой она может показаться необъективной, резкой или грубой, но именно она является неотъемлемой частью здоровой киноиндустрии. Это новая российская блогосфера, новая российская кинокритика", – заявил он.

Дали заднюю? Скандал вокруг блогера BadComedian получил яркое продолжение

Также Баженова поддержал режиссер Сарик Андреасян, несмотря на то, что кинокритик неоднократно разбирал его фильмы.

"Возможно, это странно от меня услышать, но я считаю, что этот парень талантлив, и то, что он делает – это тоже творчество. Я бы призвал всех научиться самоиронии. Поэтому давайте оставим парня в покое и будем делать свою работу хорошо. Давайте снимать хорошие фильмы, чтобы у него не было шансов", – призвал он.

Также Женю BadComedian поддержали: Тина Канделаки, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко, блогер Камикадзе, Данил Поперечный и другие.

Дали заднюю? Скандал вокруг блогера BadComedian получил яркое продолжение

Дали заднюю? Скандал вокруг блогера BadComedian получил яркое продолжение

Как сообщал OBOZREVATEL, Kinodanz подала в суд на Баженова в начале 2019 года из-за обзора фильма "За гранью реальности". Он якобы нарушил авторские права и испортил им репутацию. В итоге с Баженова потребовали удалить видео и заплатить миллион рублей.

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Персоны
Ксения СобчакИван УргантЮрий ДудьФедор Бондарчук
Место
Россия
Теги
Новости Россиишоу-бизнесскандалыкинофильмблогер
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