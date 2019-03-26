МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

Далеко за 100: в книгу рекордов Гиннесса внесли старейшего человека планеты

1.5тЧитать материал на украинском

Жительницу Японии Канэ Танака признали старейшим человеком на Земле и внесли ее имя в книгу рекордов Гиннесса.

Как сообщается на YouTube-канале Guinness World Records, на момент регистрации рекорда возраст женщины составлял 116 лет и 66 дней (видео смотрите ниже).

Далеко за 100: в книгу рекордов Гиннесса внесли старейшего человека планеты

Последних 14 лет Танака проживает в доме для престарелых. Церемония внесения ее имени в книгу рекордов Гиннесса происходила там же. В этом возрасте женщина абсолютно свободно общается, и даже смогла поделиться с журналистами секретами своего долголетия.

Новости
В Индии гигантский замок из песка занесли в Книгу рекордов Гиннесса

По ее словам, сохранять хорошую физическую форму ей помогает активный образ жизни и саморазвитие. Танака призналась, что любит вставать по утрам раньше остальных, есть сладкое, а также не прочь сыграть в настольные игры.

До Канэ Танака самым старым жителем в мире был ее соотечественник Джироемон Кимура, который прожил 116 лет и 54 дня.

Читайте также на OBOZREVATEL, как в пустыне установили мировой рекорд скорости для велосипеда.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Место
Япония
Теги
книга рекордовКнига рекордов Гиннесарекорд
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения