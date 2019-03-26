Далеко за 100: в книгу рекордов Гиннесса внесли старейшего человека планеты

Жительницу Японии Канэ Танака признали старейшим человеком на Земле и внесли ее имя в книгу рекордов Гиннесса.

Как сообщается на YouTube-канале Guinness World Records, на момент регистрации рекорда возраст женщины составлял 116 лет и 66 дней (видео смотрите ниже).

Последних 14 лет Танака проживает в доме для престарелых. Церемония внесения ее имени в книгу рекордов Гиннесса происходила там же. В этом возрасте женщина абсолютно свободно общается, и даже смогла поделиться с журналистами секретами своего долголетия.

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По ее словам, сохранять хорошую физическую форму ей помогает активный образ жизни и саморазвитие. Танака призналась, что любит вставать по утрам раньше остальных, есть сладкое, а также не прочь сыграть в настольные игры.

До Канэ Танака самым старым жителем в мире был ее соотечественник Джироемон Кимура, который прожил 116 лет и 54 дня.

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