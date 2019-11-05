"Дал подзатыльник президенту": в сети ажиотаж вокруг архивного клипа с Зеленским и Киркоровым

Архивный клип поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова на песню "Просто подари" спустя 10 лет вновь оказался в центре внимания.
А все дело в исполнителе главной роли - Владимире Зеленском, который сегодня является президентом Украины. В клипе глава страны предстает обычным парнем, который снимается у короля эстрады.
Просмотрев видео, многие пользователи обратили внимание на интересную деталь - на 2:05 минуте Филипп Киркоров дает подзатыльник Зеленскому.
Владимир Зеленский и Филипп Киркоров на съемках клипа
St@rs
В связи с этим в сети активно принялись обсуждать прошлое звезд. В частности, многие в шутку начали отмечать, что в клипе российского певца снялся сам президент Украины.
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Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в сети появилось раритетное видео с Лолитой, Киркоровым и Королевой.
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