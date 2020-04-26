Старший инженер-механик реакторного цеха №1 Алексей Ананенко признался, что посмотрел весь сериал "Чернобыль", и заметил ляп сценаристов.

Об этом Ананенко рассказал эксклюзивно в комментарии OBOZREVATEL.

Алексей Ананенко в сериале "Чернобыль" Кадр из сериала "Чернобыль"

Так, по словам старшего инженер-механик реакторного цеха №1, актер, который сыграл его в сериале, сильно отличался внешне.

"Я все ждал, когда меня покажут. Мне сказали, что я там должен быть. И вижу встает бородатый с усами "Алексей Ананенко". Я даже рассмеялся. Я, когда начал работать на ЧАЭС после Московского вуза, то все усы сбрил. Потому что знал, что туда может попасть пыль с частичками радиации. Да и рост у него был не такой, как у меня", – поделился Ананенко.

Старший инженер-механик реакторного цеха №1 Алексей Ананенко Личный архив Ананенко

Как писал OBOZREVATEL, чернобыльский "дайвер" Алексей Ананенко рассказал, что у людей, которым пришлось спускаться под расплавленный реактор Чернобыльской АЭС после аварии, не было надежных защитных костюмов и даже необходимого оборудования.