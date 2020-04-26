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26 апреля • обновлено в 10:03
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"Дайвер" из сериала HBO "Чернобыль" обратил внимание на ляп сценаристов

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Старший инженер-механик реакторного цеха №1 Алексей Ананенко признался, что посмотрел весь сериал "Чернобыль", и заметил ляп сценаристов.

Об этом Ананенко рассказал эксклюзивно в комментарии OBOZREVATEL.

Алексей Ананенко в сериале "Чернобыль"

Алексей Ананенко в сериале "Чернобыль"

Кадр из сериала "Чернобыль"

Так, по словам старшего инженер-механик реакторного цеха №1, актер, который сыграл его в сериале, сильно отличался внешне.

"Я все ждал, когда меня покажут. Мне сказали, что я там должен быть. И вижу встает бородатый с усами "Алексей Ананенко". Я даже рассмеялся. Я, когда начал работать на ЧАЭС после Московского вуза, то все усы сбрил. Потому что знал, что туда может попасть пыль с частичками радиации. Да и рост у него был не такой, как у меня", – поделился Ананенко.

Старший инженер-механик реакторного цеха №1 Алексей Ананенко

Старший инженер-механик реакторного цеха №1 Алексей Ананенко

Личный архив Ананенко

Как писал OBOZREVATEL, чернобыльский "дайвер" Алексей Ананенко рассказал, что у людей, которым пришлось спускаться под расплавленный реактор Чернобыльской АЭС после аварии, не было надежных защитных костюмов и даже необходимого оборудования.

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Читайте все новости по теме "Телесериал "Чернобыль"" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Тема
Телесериал "Чернобыль"
Место
Украина
Тег
Чернобыльская АЭС
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Комментарии
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
Это художественный фильм на основе реальных событий. Перестаньте его сравнивать. Режиссёр много раз повторял, что некоторые сцены специально отличаются от истории, для усиления эмоционального и художественного эффекта.
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Шевченко Николай, да,нет.год назад обоз превозносил этот фильм за точную передачу событий
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