"Дайте 10 презервативов!" Данилко внезапно разоткровенничался о груди

Украинский шоумен Андрей Данилко, известный также под сценическим именем Верка Сердючка, в четвертом выпуске "Х-Фактор" на канале СТБ разоткровенничался о своей груди.

На такую тему его натолкнула одна из участниц Анна Иванец из Счетной палаты – обладательница роскошного бюста, которая прошла в тренировочный лагерь после выступления (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Грудь Анны Иванец против груди Верки Сердючки

В частности, после ухода артистки со сцены Настя Каменских подколола Данилко, что у него, в отличие от девушки, надувная грудь такого же размера. Как оказалось, раньше шоумен использовал презервативы для создания такого бюста, а сейчас уже перешел на поролон.

Данилко разоткровенничался о своей груди Кадр из видео

"Поролоновые уже, давно! Они ж лопались, это такой стыд был! Из презервативов носил. Шариков тогда дефицит был, а из презервативов можно еще было купить. И мы с Инной в Кривом Роге, там Цирк такой, мы подбегаем к киоску и говорим: "дайте нам шарики – 10 штук". А нам отвечают: "шариков нет". "Ну тогда дайте 10 презервативов", – признался Данилко, вызвав смех коллег.

Напомним, что на первом кастинге судьи отправили в тренировочный лагерь 11 участников, которые будут бороться за победу в проекте после кастингов. Ознакомиться с выступлениями участников и подробностями можно по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, на втором кастинге Полякова не присутствовала. Вместо нее место члена жюри занял Алессандро Сафина. Все подробности второго эфира читайте в нашем материале.

В третьем выпуске было целых два состава жюри. Первый: Нино Катамадзе, которая вернулась на юбилейный выпуск, Андрей Данилко, Оля Полякова и Игорь Контратюк. Второй состав: Алессандро Сафина, Настя Каменских, Оля Полякова и Андрей Данилко. В последнем выпуске Кондратюка заменил Олег Винник.

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