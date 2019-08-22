"Да снимай уже все!" Брежнева вызвала споры в сети пошлым фото

Украинская певица Вера Брежнева, которая переехала жить в Россию, опубликовала новое откровенное фото, чем вызвала споры пользователей сети.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в черных трусах, теплой кофте и массивных ботинках возле бассейна.

"Вроде бы лето, время купальников, но приходится утепляться", — написала Брежнева.

Вера Брежнева Фото из Instagram

Вера Брежнева сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Отметим, что некоторые поклонники певицы сделали множество комплиментов ее фигуре.

Однако другие раскритиковали Брежневу за странный и слишком вульгарный образ.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фотографии Веры Брежневой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Вера Брежнева засветила грудь Фото из Instagram

Вера Брежнева оголилась на камеру Фото из Instagram

Соблазнительная Вера Брежнева Фото из Instagram

Вера Брежнева засветила грудь Фото из Instagram

Вера Брежнева сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Вера Брежнева продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Соблазнительная Вера Брежнева Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Вера Брежнева вызвала ажиотаж в сети своим высказыванием о сексе.

Кроме того, певицу пристыдили за дерзкий внешний вид на фото, где она позировала на фоне роскошного красного авто.

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