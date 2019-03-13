"Да, мы обманываем": продюсер крупнейшего канала России сделал громкое признание

В телевизионном бизнесе важны рейтинги, способные привлечь рекламодателей. Задача продюсера - создать такой контент, который сможет привлечь как можно больше зрителей, которые будут видеть эту самую рекламу. Для этого на российском телеканале Россия 1 не брезгуют постановочными драками и вымышленными историями в эфирах популярных ток-шоу.

Об этом в беседе с журналистами Sgpress рассказал заместитель главного продюсера на канале "Россия 1" Константин Афоничев. С 2015 года он отвечает за наполнение эфира контентом.

Фото: yaplakal.com

"Наша основная задача – наполнить телевизионную сетку продуктом, чтобы было что показывать. Мы решаем, из чего будет состоять передача Малахова, какие у нас будут сериалы, развлекательные форматы и так далее", - отметил он.

По словам Афоничева, на основании показанного контента создаются рейтинги эфиров, которые, в свою очередь, прямым образом влияют на прибыль канала.

"Телевизионный бизнес необходим, чтобы размещать внутри производимого контента рекламу. Я трачу деньги на производство сериалов и передач, чтобы привлечь наибольшее количество рекламодателей. Люди смотрят сериал, которые им нравится, видят внутри него рекламу сети магазинов у дома и на следующий день идут именно туда, а не в магазин конкурентов. Причинно-следственная связь простая", - добавил продюсер.

Большую долю "жанрового разнообразия" канала "Россия 1” занимает ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир", известный скандалами, разбором "шокирующих" историй и даже драками в студии. Но отвечая на прямой вопрос о количестве срежессированных конфликтов в сюжетах передачи, продюсер ответил прямо, что постановочными являются "практически все" подобные ситуации. И работают над этим "семь бригад по 20 человек".

"Да, обманываем. Мы это делаем, показывая, как всем кажется, нереальные ситуации. Но нет выдуманных конструкций – действительно есть молодые ребята, которые женятся на бабушках для того, чтобы поиметь с них жилье", - привел пример Афоничев.

В беседе продюсер также подтвердил практику подписания контрактов с героями передач на канале, которые не позволяют им появляться в программах каналов-конкурентов.

"Могу сказать, что практика такая существует почти со всеми нашумевшими историями, а на каких условиях они подписываются и как часто – это кухня продюсеров продакшнов, у которых мы заказываем программу", - пояснил он.

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