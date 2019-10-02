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2 октября • обновлено в 12:24
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"Да что он себе позволяет?" В сети отреагировали на скандал с Боярским

2.1т Читать материал на украинском

В сети гневно отреагировали на скандал с российским актером Михаилом Боярским. Так, артист нарушил правила дорожного движения, припарковав свою машину в неположенном месте.

Соответствующее фото было опубликовано на сайте Pikabu. Многие пользователи написали, что "Д’Артаньян зазвездился" и возмутились тем, что он "много себе позволяет".

Михаил Боярский

Михаил Боярский

Фото: iz.ru

Михаил Боярский нарушил ПДД

Михаил Боярский нарушил ПДД

Фото: Pikabu

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"Так он зазвездился после "Мушкетеров" и его шляпу снесло напрочь", "Опозорился на всю страну", "Шляпа усатая, что он себе позволяет?", "Синдром Аллы Борисовной Пероновой", "Совесть в шляпе осталась", "Надо было ему так сказать: "Тысяча чертей, какого х*я?" — написали люди.

"Да что он себе позволяет?" В сети отреагировали на скандал с Боярским
"Да что он себе позволяет?" В сети отреагировали на скандал с Боярским
"Да что он себе позволяет?" В сети отреагировали на скандал с Боярским
"Да что он себе позволяет?" В сети отреагировали на скандал с Боярским
"Да что он себе позволяет?" В сети отреагировали на скандал с Боярским
"Да что он себе позволяет?" В сети отреагировали на скандал с Боярским

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае Боярский нарвался на гнев пользователей высказыванием о "врагах".

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Персона
Михаил Боярский
Место
Россия
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