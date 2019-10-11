Главная Новости
11 октября • обновлено в 08:45
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Cолистка "ВИА Гры" впервые прокомментировала слухи о романе с Константином Меладзе

3.4т Читать материал на украинском

Солистка группы "ВИА Гра" Эрика Герцег которой приписывали роман с продюсером Константином Меладзе, впервые отреагировала на слухи.

Так, певица призналась, что Константин является для нее наставником и третьим отцом, но не более.

"Для меня Константин Меладзе — третий отец после родного отца и Бога. С первого дня испытываю к нему уважение и благодарность за любимую работу", — заявила Эрика, развеяв все слухи о романе.

Эрика Герцег и Константин Меладзе

Эрика Герцег и Константин Меладзе

Новости
Из-за Брежневой? Джанабаева рассказала, почему ушла от Меладзе

Более того, Герцег намекнула, что состоит в отношениях, но пока молодого человека показывать не собирается. Возможно, певица скоро выйдет замуж.

"Я не стремлюсь показывать любимого. К тому же он — человек не творческий, занимается бизнесом. За шесть лет я не комментировала ни одной ситуации, касающейся своей личной жизни, потому что на то она и "частная жизнь". Но сейчас мне хочется говорить об этом, потому что у меня есть предчувствие, что именно этот мужчина станет моим будущим мужем", — добавила Эрика.

Эрика Герцег и Константин Меладзе

Эрика Герцег и Константин Меладзе

Фото из Instagram

Эрика Герцег

Эрика Герцег

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Вера Брежнева отреагировала на слухи о романе мужа Константин Меладзе с солисткой группы "Виа Гра" Эрикой Герцег.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Персоны
Эрика Герцег Константин Меладзе
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
7
10
Смешно
1
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Валевич Борис
Валевич Борис
этот третий папочка ловко лазает по трусикам - старый извращенец
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
70rus xxx
70rus xxx
Открыли Америку.Все они прошли через Меладзе.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ой та ладно все и так давно знают что Виагра это гарем Меладзе)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel