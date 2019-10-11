Cолистка "ВИА Гры" впервые прокомментировала слухи о романе с Константином Меладзе

Солистка группы "ВИА Гра" Эрика Герцег которой приписывали роман с продюсером Константином Меладзе, впервые отреагировала на слухи.

Так, певица призналась, что Константин является для нее наставником и третьим отцом, но не более.

"Для меня Константин Меладзе — третий отец после родного отца и Бога. С первого дня испытываю к нему уважение и благодарность за любимую работу", — заявила Эрика, развеяв все слухи о романе.

Эрика Герцег и Константин Меладзе

Более того, Герцег намекнула, что состоит в отношениях, но пока молодого человека показывать не собирается. Возможно, певица скоро выйдет замуж.

"Я не стремлюсь показывать любимого. К тому же он — человек не творческий, занимается бизнесом. За шесть лет я не комментировала ни одной ситуации, касающейся своей личной жизни, потому что на то она и "частная жизнь". Но сейчас мне хочется говорить об этом, потому что у меня есть предчувствие, что именно этот мужчина станет моим будущим мужем", — добавила Эрика.

Эрика Герцег и Константин Меладзе Фото из Instagram

Эрика Герцег Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Вера Брежнева отреагировала на слухи о романе мужа Константин Меладзе с солисткой группы "Виа Гра" Эрикой Герцег.

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